La Cámara de Comercio en Chiriquí pide agilizar fallo sobre Puerto Barú y advierte impacto económico

La Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI) expresó su preocupación por la mora judicial que, a su juicio, afecta el desarrollo económico de la provincia y pidió al Órgano Judicial resolver con celeridad el proceso relacionado con el proyecto Puerto Barú, en David.

En un editorial publicado este 15 de julio, el gremio sostuvo que existe una “persistente mora judicial que asfixia a la Corte Suprema de Justicia”.

Explican que “la dilación en la resolución de conflictos no solo debilita la institucionalidad, sino que paraliza directamente el dinamismo económico de nuestra provincia”.

La organización señaló como ejemplo el proyecto Puerto Barú, una terminal marina multipropósito que, según indicó, permanece detenida debido a una demanda contencioso-administrativa de nulidad admitida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia contra la Resolución DEIA-IA-0003-2024, mediante la cual el Ministerio de Ambiente aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III del proyecto.

De acuerdo con CAMCHI, “el desarrollo de esta infraestructura portuaria se encuentra atrapado en el limbo legal de la Sala Tercera de la Corte Suprema”.

El gremio advirtió que la falta de una decisión judicial tiene consecuencias para la provincia.

“Mientras el fondo de esta causa legal se posterga sin una sentencia definitiva en los tribunales superiores, la provincia pierde la oportunidad histórica de generar miles de empleos directos e indirectos ahuyentando valiosos capitales privados ante la falta de seguridad jurídica”, señaló.

“Hacemos un llamado enérgico al Órgano Judicial para que resuelva esta causa con celeridad. La inacción tiene un costo social y económico inmenso: una justicia que se demora deja de ser justicia y bloquea el derecho a la prosperidad de nuestra nación”, concluyó CAMCHI.