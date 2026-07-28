La Cámara de Comercio incorpora 110 nuevas empresas a su membresía

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) incorporó a 110 nuevas empresas a su membresía durante un acto de juramentación encabezado por el presidente del gremio, Aurelio Barría Pino.

Las empresas se integrarán a los 15 sectores productivos representados por la organización, entre ellos agropecuario, industria, energía, construcción, tecnología, transporte y logística, banca, turismo, salud y servicios profesionales.

Durante la actividad, los representantes de las empresas recibieron información sobre el funcionamiento del gremio, sus programas de capacitación y los mecanismos de participación.

Barría Pino señaló que la incorporación de nuevos miembros fortalece la representación del sector privado y exhortó a las empresas a participar activamente en las actividades de la Cámara.

“Nuestro compromiso desde que tomé posesión es con este gremio, con la empresa privada, con ustedes y con Panamá. Como todos sabemos: si a Panamá le va bien, a todos nos va bien”, expresó.

Por su parte, el expresidente de la CCIAP, Juan Arias, destacó que la organización tiene más de un siglo de funcionamiento e invitó a las empresas juramentadas a involucrarse en las actividades del gremio.

Arias indicó que las empresas afiliadas a la Cámara generan más de 300 mil empleos en el país.

La CCIAP informó que las nuevas empresas pertenecen a sectores como alimentación, tecnología de la información, transporte y logística, salud, banca, seguros, turismo, construcción, industria y desarrollo humano, entre otros.