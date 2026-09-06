La Cámara de Comercio pide soluciones para reducir el costo de la canasta básica

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) reiteró su rechazo a los controles de precios como mecanismo para reducir el costo de la canasta básica y planteó apostar por mayor competencia, oferta y diálogo entre el Gobierno y el sector privado.

La organización recordó que desde la creación del control de precios advirtió sobre sus posibles efectos en el mercado, como distorsiones en la cadena productiva, traslado de costos y afectaciones al abastecimiento.

Ante las alternativas que impulsa actualmente el Gobierno para aliviar el costo de los alimentos, la CCIAP consideró que la propuesta de la “Canasta Básica pa’ Ti” representa una ruta distinta, basada en la participación voluntaria de las empresas y la búsqueda de mejores precios sin recurrir a controles.

La Cámara señaló que el sector privado está dispuesto a aportar y sostuvo que el Gobierno debe facilitar el proceso, respetando la competencia y las condiciones de cada cadena de comercialización.

A su vez, pidió que la iniciativa se mida por resultados concretos, como el ahorro real para los consumidores, la disponibilidad de los productos y su sostenibilidad en el tiempo.

“La posición de la Cámara sigue siendo clara: los controles generan distorsiones; la competencia genera opciones”, afirmó Aurelio Barría Pino, presidente de la CCIAP.