La CAMIPA recomienda avanzar hacia la reanudación ordenada de operaciones de Cobre Panamá

La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) consideró que ha llegado el momento de adoptar una decisión fundamentada sobre el futuro de Cobre Panamá, al asegurar que el país dispone hoy de más información sobre el estado del proyecto y las consecuencias económicas y sociales de su cierre.

En un comunicado emitido este 28 de septiembre de 2026, el gremio advirtió que prolongar indefinidamente la incertidumbre también tiene costos para las comunidades, los trabajadores, los proveedores, la inversión y la gestión ambiental de las instalaciones existentes.

La CAMIPA recomendó avanzar hacia la reanudación ordenada de las operaciones, mediante una solución plenamente compatible con el marco constitucional y legal vigente. La recomendación, indicó, exige atender los hallazgos de la auditoría integral, establecer obligaciones exigibles para el operador y asegurar que el Estado cuente con los recursos y la independencia necesaria para supervisar su cumplimiento.

Según el comunicado, la auditoría debe servir como punto de partida para un plan público de acción, con medidas correctivas responsables, plazos, indicadores y mecanismos de verificación. Mencionó como prioridades la protección del agua, la gestión de relaves, la estabilidad de las instalaciones, la biodiversidad y la preparación para el cierre, con vigilancia continua y resultados disponibles para la ciudadanía.

El gremio añadió que la reanudación debe acompañarse de un plan verificable para recuperar empleos y oportunidades para los proveedores panameños, así como de recursos suficientes para la gestión segura del proyecto durante todas sus etapas.

Finalmente, CAMIPA sostuvo que Panamá necesita fortalecer la capacidad técnica de sus instituciones de fiscalización y definir una Política Minera Nacional, y se dijo dispuesta a aportar conocimiento técnico y participar en un diálogo con el Gobierno, las comunidades, la academia y los trabajadores.