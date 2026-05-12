La CAPAC respalda Mesa Técnica ante señales de recuperación en la construcción

La Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) advirtió que, aunque el sector comienza a mostrar señales de recuperación en el primer trimestre de 2026, la actividad aún permanece muy por debajo de los niveles registrados en 2023.

En este contexto, la presidenta del gremio, Irene Orillac de Simone, destacó que la instalación de la Mesa Técnica Nacional representa un esfuerzo orientado a fortalecer la sostenibilidad y competitividad del sector construcción, dada su importancia como motor de la economía panameña.

Además, el gremio destacó que el crecimiento de 36.3% en los permisos de construcción refleja un repunte tras dos años de caída, pero insistió en que todavía no existe una recuperación consolidada y que será necesario agilizar inversiones, simplificar trámites y fortalecer la ejecución de proyectos públicos y privados para recuperar el dinamismo histórico de la industria.

No obstante, al comparar el desempeño actual con el mismo periodo de 2023, el sector todavía refleja una diferencia acumulada de -44.1%, tomando en cuenta que durante el primer trimestre de ese año se registró un crecimiento acumulado de +80.4%, mencionaron de la CAPAC.

La presidenta de la CAPAC, Irene Orillac de Simone, explicó que el comportamiento del sector evidencia una mejora parcial, pero todavía insuficiente para hablar de una recuperación consolidada.

“Hoy vemos señales positivas y un pequeño impulso en la actividad, pero aún estamos lejos de los niveles que tuvo el sector en 2023. El reto ahora es transformar esta recuperación parcial en una política sostenible que le devuelva estabilidad y dinamismo a la industria”, señaló Orillac de Simone.

La empresaria destacó que la construcción continúa siendo una de las actividades con mayor capacidad de impactar rápidamente la economía nacional y generar empleo formal en corto plazo.

Según estudios realizados por el gremio, por cada dólar de aumento o disminución en construcción se genera un impacto de B/.2.34 en el PIB futuro, además de cada B/.1.00 de construcción causa B/.0.24 de incremento en recaudación de ingreso tributario.

“La construcción tiene la capacidad de generar empleo formal de manera inmediata. Cuando un proyecto inicia, rápidamente se activan puestos de trabajo y se dinamiza la economía de las comunidades donde se desarrolla”, afirmó Orillac de Simone. En este contexto, Orillac de Simone destacó que la instalación de la Mesa Técnica Nacional representa un esfuerzo país orientado a fortalecer la sostenibilidad y competitividad del sector construcción, dada su importancia dentro de la economía panameña.

“Esta mesa llega en el momento correcto. En apenas 15 días a lo interno del gremio ya hemos activado mesas de trabajo con más de 30 profesionales del sector construcción revisando temas como tramitología, contrataciones públicas, vivienda, financiamiento, banca y seguros”, indicó.