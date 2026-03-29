La CCIAP propone etiquetado electrónico para alimentos

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Arias, informó que, ante la falta de consenso mundial sobre el etiquetado frontal de advertencia en los alimentos, es necesario evaluar con cautela su implementación en el país y considerar alternativas como el etiquetado electrónico.

Arias explicó que no existe un modelo único a nivel internacional, ya que regiones como Europa, Estados Unidos y América Latina han adoptado sistemas distintos y en constante ajuste, debido a la complejidad del tema. Por ello, señaló que antes de imponer un esquema en Panamá, es fundamental analizar sus implicaciones.

Indicó que el etiquetado frontal busca simplificar la información mediante advertencias visibles, lo que puede resultar práctico, pero también limitado, debido a que la salud no puede resumirse en un solo símbolo. En ese sentido, advirtió que cuando una política reduce la información, el principal afectado suele ser el consumidor.

Detalló que uno de los impactos más directos se reflejaría en el precio de los productos, considerando los costos asociados a cambios de empaques, reformulación y ajustes en los procesos productivos, los cuales terminarían trasladándose al consumidor panameño. Además, agregó que, al tratarse de un mercado pequeño, mayores exigencias podrían reducir la presencia de marcas, limitando la variedad y aumentando la presión sobre los precios.

Frente a este escenario, propuso el etiquetado electrónico como una alternativa más completa. Explicó que este modelo no sustituye la información, sino que la amplía, permitiendo a los consumidores acceder a más detalles sin imponer decisiones ni generar costos adicionales que encarezcan los productos.

Finalmente, subrayó que más allá del tipo de etiquetado, es clave fortalecer la educación del consumidor. Sostuvo que ninguna medida será efectiva por sí sola si las personas no comprenden qué están consumiendo, y destacó que Panamá tiene la oportunidad de adoptar decisiones informadas, evitando medidas apresuradas que puedan generar efectos no deseados.