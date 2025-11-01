Economía

La Cervecería Nacional anuncia reducción de personal por caída del consumo de bebidas

01 de noviembre de 2025

La Cervecería Nacional Panamá anunció este sábado 1 de noviembre el despido de colaboradores, en un “contexto de caída en las ventas del sector y el aumento de impuestos a la industria”.

Una fuente de la empresa señaló que fueron cerca de 200 los empleados cesados y que recibieron todos sus beneficios, inclusive, prestaciones extras.

Según la compañía, se vio obligada a redimensionar su operación en Panamá con el objetivo de adaptarse a las condiciones actuales del mercado y garantizar la sostenibilidad de la empresa a largo plazo.

La empresa explicó en un comunicado que las desvinculaciones de personal ha sido realizadas en estricto cumplimiento de las leyes laborales panameñas, garantizando todos los derechos y prestaciones de los ahora excolaboradores.

Cervecería Nacional recalcó que esta decisión no afectará la producción, venta ni distribución de sus productos, ni generará cambios en los precios al consumidor.

Además aseguró que mantiene más de mil empleos activos y seguirá con sus programas e iniciativas de responsabilidad social corporativa.

Algunos empleados denunciaron que sus despidos fueron injustificados.

