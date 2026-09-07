La Contraloría solicitará al MEF suspender compra de vehículos del Estado

El contralor general de la República, Anel Flores, anunció que enviará una nota al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para solicitar la suspensión de la compra de automóviles para el Estado durante la vigencia actual.”El día de hoy llegará donde el ministro Chapman para suspender la compra de automóviles para el Estado, por lo menos por la vigencia actual.

En efecto, ese es el propósito de esta nota”, declaró Flores en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. El contralor explicó que la medida busca ordenar la flota estatal y frenar pérdidas. Según sus cálculos, el Estado cuenta con 32 mil vehículos, de los cuales aproximadamente 5 mil están en chatarra.

”Eso es lo que ven los ciudadanos en la República cuando pasa por los diferentes patios. Ven carros que relativamente están nuevos y porque una batería se le falló o porque le falló X, ese carro queda podrido, enchatarrado y pérdida para el Estado”, señaló.

Flores indicó que ya está haciendo las corridas financieras y propuso evaluar el modelo de alquiler en lugar de compra, tal como se hace en la empresa privada.”Nosotros no compramos vehículos, nosotros alquilamos. Porque cuando tú alquilas, el mantenimiento va incluido, el seguro va incluido. Aquí en Panamá hasta incluyen los corredores”, explicó.

Agregó que es necesario hacer un estudio para categorizar por gama y por institución la asignación de vehículos. “Obviamente hay que categorizar. Por ejemplo, el MIDA yo puedo entender que necesita pickups, doble tracción, por la naturaleza de su gestión. Pero un Ministerio de Cultura requiere tal vez un sedán, porque no es que va a estar metida viendo temas en áreas de acceso”, detalló.

El contralor aclaró que sí habrá excepciones por urgencia de cada institución, pero insistió en que se debe poner un alto a la compra indiscriminada.”Eso es un tema que hay que hacerlo a través de un estudio para ver la gama y quién tiene derecho a los vehículos”, concluyó.