La economía registró un sólido crecimiento del 4.8%

La economía panameña muestra señales positivas de crecimiento. El Producto Interno Bruto (PIB) registró un incremento de 4.8% durante el primer trimestre de 2026, alcanzando un valor de B/.22,550.7 millones a precios constantes de 2018, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República.

Este resultado representa un aumento absoluto de B/.1,032.2 millones en comparación con el mismo período del año anterior, impulsado por el desempeño favorable de diversas actividades económicas vinculadas tanto al mercado interno como al comercio internacional. La entidad indicó que entre los sectores que contribuyeron al crecimiento destacan el comercio al por menor y al por mayor, reflejado en el aumento de las ventas de combustibles, vehículos, materiales de construcción, alimentos y bebidas. Asimismo, la construcción mantuvo una evolución positiva gracias al desarrollo de proyectos residenciales y obras de infraestructura pública. En el ámbito internacional, sobresalió el desempeño del Canal de Panamá, cuyos ingresos por peajes crecieron 5.4%.

En términos nominales, el PIB alcanzó los B/.24,107.6 millones, lo que representa una expansión de 5.5 % y un incremento absoluto de B/.1,261.5 millones.