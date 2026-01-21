La Eurocámara remite a la justicia europea el acuerdo con el Mercosur

El Parlamento Europeo remitió este miércoles a la justicia del bloque el acuerdo de libre comercio firmado por la UE con el Mercosur, tras una votación celebrada en Estrasburgo.

La decisión, adoptada por 334 votos a favor y 324 en contra, con 11 abstenciones, significa que el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, deberá analizar si el acuerdo recientemente firmado en Paraguay respeta los tratados del bloque de los 27.

"Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas", criticó un portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill.

Esta decisión posterga varios meses la aplicación formal del tratado, aunque la Comisión Europea puede no obstante implementarlo de forma provisional.

Frente a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, centenas de agricultores -con sus tractores- reunidos antes de la votación estallaron en una explosión de júbilo.

"Podemos estar orgullosos (...). Estamos entusiasmados, llevamos meses y meses, años, trabajando en este tema", dijo Quentin Le Guillous, secretario general de la organización francesa Jóvenes Agricultores.

Minutos más tarde el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot, celebró la decisión de los eurodiputados y consideró que la Eurocámara "se expresó en coherencia con la posición" de Francia.

"Francia asume el decir 'no' cuando hace falta, y a menudo la historia le da la razón", comentó.

Francia encabezó la resistencia al acuerdo por sus consecuencias para el sector agrícola francés.

En tanto el jefe del gobierno de Alemania, Friedrich Merz, sostuvo en la red X que la Eurocámara "fracasó en reconocer la situación geopolítica" y pidió la aplicación provisional del acuerdo.

Después de más de 25 años de negociaciones, la UE y el Mercosur firmaron el 17 de enero en Asunción el acuerdo que crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.

El tratado elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral y favorece las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y licores europeos a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, fundadores del Mercosur.

A cambio facilita la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos.

Se prevé que las exportaciones de la UE al Mercosur aumenten en un 39% y que el Mercosur exporte al bloque un 17% más.