“La Huerta del Negro”, emprendimiento que impulsa la agricultura en Bocas Toro

Motivado por su gusto por las plantas y la siembra, Leslie Rowe, un bocatoreño de 41 años, creó “La Huerta del Negro”, un negocio dedicado a la producción, comercialización y tutoría de cultivos de plantas de frutas y verduras, con el objetivo de impulsar la agricultura urbana y motivar a las personas a crear sus propios huertos en sus hogares.

Rowe relató que empezó el proyecto en 2017 por su amor a las plantas y la siembra. “En ese momento aprendía viendo videos de YouTube de otros países y fui adaptando las técnicas de cultivo a nuestro clima tropical. Como también soy fotógrafo y me gusta el mundo multimedia, decidí unir esa pasión con la siembra y compartir lo aprendido a través de YouTube e Instagram”, comentó.

El joven explicó que el huerto está detrás de su casa y que uno de sus cultivos favoritos es el tomate, aunque es uno de los más difíciles por el clima de Changuinola, Bocas del Toro. Además, detalló que entre los plantones que ofrece están “el repollo, brócoli, coliflor, ají y pepino, demostrando que pueden cultivarse en climas calientes”.

Rowe dijo que su espacio de siembra es reducido y precisamente eso lo que le gusta mostrar. Afirmó que “no necesitas un gran espacio para empezar a cultivar. Solo necesitas una maceta, sol, semillas adecuadas y un poco de conocimiento. Puedes comenzar con una sola planta y, a medida que vas aprendiendo, ir incorporando otros cultivos”.

El emprendedor explicó que el precio de sus productos va desde los B/.5.00, dependiendo de la cantidad de semillas que traigan los potes. Los interesados pueden conseguirlos a través de su cuenta de Instagram @lahuertadelnegro.