La inflación en Reino Unido acelera al 3,3% en marzo por aumento de los combustibles

La inflación en Reino Unido subió al 3,3% interanual en marzo, frente al 3% de febrero, impulsada por el alza de los precios de los hidrocarburos debido a la guerra en Oriente Medio, anunció este miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

La aceleración de la inflación, en línea con las expectativas de los economistas, se explica “en gran medida por el aumento de los precios de los combustibles, que registraron su mayor incremento en casi tres años”, resumió Grant Fitzner, economista jefe de la ONE.

“La inflación subió en marzo, principalmente debido al incremento de los precios de los combustibles, que registraron su mayor alza en más de tres años”, señaló Grant Fitzner, economista jefe de la Oficina de Estadísticas Nacionales, en un comunicado.

La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, reiteró la oposición del gobierno laborista al conflicto que ha incrementado el coste de la vida para millones de británicos.

“Esta no es nuestra guerra, pero está encareciendo las facturas de familias y empresas. Por eso mi prioridad número uno es contener los costos”, afirmó en un comunicado.

Con un 3,3%, la última cifra de inflación del Reino Unido iguala el dato de marzo de Estados Unidos.

Sin embargo, el ritmo de aumento del IPC en la mayor economía del mundo fue mucho más pronunciado, ya que se situaba en el 2,4% en febrero.

La tasa de incremento también fue mucho mayor en la eurozona, donde la inflación anual pasó del 1,9% en febrero al 2,6% en marzo.

La guerra entre Estados Unidos e Irán comenzó el 28 de febrero, disparando los precios de la energía. Desde entonces han retrocedido a raíz de un alto al fuego que el presidente estadounidense, Donald Trump, prolongó el martes.

Sin embargo, los precios del petróleo y el gas siguen muy por encima de sus niveles anteriores a la guerra, ya que los suministros del Golfo continúan bloqueados en gran medida.