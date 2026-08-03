$!La ocupación hotelera creció un 67.6% impulsada por el turismo de reuniones

La ocupación hotelera se situó en 67.6% durante el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento del 14% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

El dinamismo fue impulsado por el turismo de reuniones, congresos y convenciones, segmento que entre enero y junio albergó 74 eventos internacionales con más de 113,000 participantes, generando un impacto de B/. 91,552,244.

Para el cierre del año, las proyecciones contemplan 110 eventos confirmados y una derrama económica estimada en B/. 159,684,936.90. A esto se suma el refuerzo de la conectividad regional con rutas aéreas directas desde Quito y Bogotá hacia Río Hato, beneficiando a zonas clave como la Riviera Pacífica, que registra 3,600 habitaciones hoteleras tradicionales.

No obstante, los gremios del sector señalan la necesidad de resolver retos estructurales para capitalizar la capacidad instalada.

Víctor Concepción, presidente de la Asociación de Hoteles de Panamá (APATEL), advirtió que “debemos entender que tenemos una ocupación del 67%” y que aún queda “más de un 30% por llenar”. Dijo que “hay diferentes factores que inciden en la ocupación y siempre habrá retos. Actualmente, buscamos contrarrestarlos trayendo más convenciones para que, tras el evento, el visitante se quede dos o tres noches más y conozca otra región del país”

Añadió que “también incentivamos el stopover, que ahora ayuda a que el pasajero se traslade al interior al aumentar las noches de estancia sin costo adicional”.

Sobre las plataformas de alquiler vacacional como Airbnb, Concepción enfatizó que no se oponen al modelo, pero que la discusión legislativa requiere prudencia: “Lo que buscamos es que se regularice, pues lo que más nos preocupa es la seguridad. No puede ser que lleguen visitantes y se hospeden en establecimientos sin vigilancia ni medidas de seguridad, con empleo informal, donde puedan darse situaciones que afecten la imagen del país”, agregó.

Por su parte, Gloria de León, administradora de la ATP, enfatizó la importancia de inscribir la infraestructura privada en la plataforma STR para contar con datos fidedignos provincia por provincia. Afirmó que “si los hoteles no se inscriben en STR, no tenemos cómo hablar con cifras exactas ni números concretos sobre el impacto en el interior. Tenemos una cantidad importante de hoteles registrados, pero necesitamos más. Por eso le pedimos a la empresa privada y a los hoteleros que se inscriban; es gratuito y en las sedes regionales les pueden brindar la información”.

Finalmente, Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR), resaltó que con “hoteles llenos a un 67% de ocupación, las tarifas han vuelto a subir”, manteniendo la meta de posicionar al país en el mercado global.