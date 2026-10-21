La ONU pide "acción" para proteger a los más vulnerables de los efectos de El Niño

La ONU pidió este miércoles una acción urgente "anticipada y coordinada" para proteger a las personas más expuestas a las consecuencias del fenómeno climático El Niño, actualmente en curso y especialmente intenso.

"En el día de hoy lanzamos un llamamiento conjunto a favor de una acción anticipada urgente y coordinada (...) No podemos impedir El Niño, pero sí podemos prevenir muchas de sus consecuencias humanas más graves", declaró a la prensa en Ginebra la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo.

La argentina hizo este llamado conjuntamente con el jefe de operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher.

"Este episodio de El Niño es un fenómeno colosal. Es una verdadera fuerza destructiva (...) va a golpear de lleno a América Latina, África oriental y austral, Asia y la región del Pacífico, provocando allí calores extremos, sequías e inundaciones", alertó Fletcher, que teme consecuencias humanitarias "considerables".

Por eso reclama "una movilización total y una respuesta coordinada a escala internacional".

Fletcher recomendó preparar "en primer lugar" a las poblaciones que se encuentran en el paso de El Niño.

Anunció haber movilizado más de 50 millones de dólares a través del fondo central de intervención de emergencia de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha) para ayudar a once países en primera línea, incluidos Chad, El Salvador, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur.

También llamó a los países, a los bancos de desarrollo y a las instituciones financieras a desbloquear financiamiento "antes de que se produzcan los daños, y no después".

"Somalia, Etiopía y Kenia necesitan fondos y suministros antes de la llegada de las fuertes lluvias; el sur de África necesita semillas y ganado antes del cierre de los períodos de siembra y preparación agrícola; América Central necesita ayuda inmediata para preservar los medios de subsistencia, mientras que Asia y el Pacífico deben prepararse para enfrentar sequías, inundaciones y ciclones", añadió.

Según Saulo, el episodio actual de El Niño "podría ser de una intensidad sin precedentes".

El Niño es un fenómeno natural que regresa entre cada dos y siete años.

Las aguas de la superficie del mar del centro y el este del Pacífico ecuatorial se calientan a partir de la primavera, lo que provoca cambios en los vientos, la presión y las precipitaciones a escala mundial.

La OMM prevé que la temperatura de la superficie marina del Pacífico sea 3,8 °C superior a la media entre noviembre y enero.

"Nunca hemos registrado un valor de 3,8 en el pasado. Durante algunos episodios de El Niño particularmente intensos, hemos observado valores cercanos a 3, los cuales tuvieron repercusiones muy significativas a nivel mundial", explicó Saulo.