La producción de café supera los 168 mil quintales al año; Chiriquí lidera cosecha

En Panamá se producen alrededor de 168,852 quintales de café en grano al año, según datos de la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con la entidad, la producción de este rubro se concentra principalmente en las provincias de Chiriquí, Coclé, Colón y Darién. Además, señalaron que en el país se cultiva el café Caturra, Catuai, Tupi, Geisha, Obata y robusta.

El MIDA detalló que “para el ciclo 2024-2025 un total de 6,425 registraron una cosecha de 168,852 quintales de café en una superficie de 14,365.4 hectáreas”.

En cuanto a la participación en el mercado, la institución manifestó que “la producción nacional está liderada por la provincia de Chiriquí con un 64%, Coclé con un 21%, Colón con un 4.9% y Darién con un 4.7%”.

En este sentido, Olmedo Núñez, comerciante en Merca Panamá, afirmó que “en Panamá la mayor producción de café está en Chiriquí”. Además, señaló que “el precio del grano está entre B/.6.00 la libra”.

Núñez detalló que “la temporada principal de cosecha de café en Panamá se extiende de octubre a marzo” y destacó que este cultivo se desarrolla “en zonas de clima frío y templado”.

El comerciante destacó que “la provincia de Chiriquí no solo sobresale por su producción de este rubro, sino también por el cultivo de la variedad Geisha, altamente demandada por grandes industrias para su comercialización”. Añadió que “su precio oscila entre B/.20.00 y B/.30.00 la libra”.

En tanto, Avelino Cortez, vendedor de legumbres, indicó que “el café en grano mantiene una demanda constante, ya que es utilizado para la preparación de distintas bebidas y alimentos”.