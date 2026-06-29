Economía

La producción de papa creció un 28.8% y superó los 518 mil quintales anuales

El MIDA detalló que “los rendimientos y la participación de los productores son esenciales para el éxito. Durante el último quinquenio este se incrementó en un 70%, lo que representa 130 productores a una tasa acumulada del 11.3%

La producción de papa creció un 28.8% y superó los 518 mil quintales anuales
PIXABAY | Unas papas que se salen de un saco de henequén que está en la tierra.
Yessika Calles
29 de junio de 2026

La producción de papa en Panamá alcanzó los 518,613 quintales al año, un aumento de 28.8% frente a los 402,625 quintales reportados en el último ciclo, según datos de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

El cultivo es sostenido por 314 productores a nivel nacional. De acuerdo a los datos oficiales, el 99.8% de la producción se concentra en la provincia de Chiriquí, mientras que el 0.2% restante proviene de la Comarca Ngäbe Buglé.

Para lograr este repunte, la superficie sembrada creció 239 hectáreas, un 29.5% más, y la cosechada se amplió en 199 hectáreas, equivalente a un 24.6%.

En términos económicos, el cultivo generó un impacto de 17.5 millones de balboas en bienes y servicios agropecuarios. Del total, el 62% correspondió al uso de insumos agrícolas, 11% a mano de obra no especializada, 10% a preparación de suelo y 16% a actividades técnico-administrativas.

No obstante, el ciclo enfrentó afectaciones por variabilidad climática, enfermedades y baja disponibilidad y calidad de semilla. El MIDA explicó que “las afectaciones que se presentaron durante el ciclo del cultivo tuvieron relacionadas con la variabilidad climática, enfermedades, baja disponibilidad y calidad de semilla. Se reportó 3.88 hectáreas perdidas, el 90% específicamente en el área comarcal y sin cosechar 34.47 has que representa 19,323.3 quintales”.

304
personas se dedican a la producción de papa. 291 son de Chiriquí y 13 de Ngäbe Buglé.
Tags:
mida
|
Chiriquí
|
comarca Ngäbe Buglé
|
Agricultores
|
producción de papa
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR