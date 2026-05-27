$!La producción de pitahaya supera las 3 mil toneladas al año

En Panamá se producen anualmente alrededor de 3,194 toneladas de pitahaya para su comercialización, según datos de la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con el MIDA, el 63% de la producción se concentra en la provincia de Panamá Oeste, donde sobresalen las variedades de pitahaya amarilla y roja. Aunque también se puede encontrar en la provincia de Los Santos y Veraguas.

La entidad detalló que “para el ciclo 2024-2025, un total de 45 productores registraron una cosecha de 3,194 toneladas de pitahaya en una superficie de 42.60 hectáreas a nivel nacional”.

Por su parte, Roylan Barranco, productor de pitahaya, comentó que “entre las provincias que más producen esta fruta está Panamá Oeste, seguida de las provincias de Los Santos y Veraguas”. Agregó que “el precio de esta fruta en campo ronda los B/.6.00 la libra, mientras que en el mercado puede oscilar entre B/.8.00 el kilogramo”.

Asimismo, Barranco explicó que “la pitahaya ha empezado a darse a conocer y se ha distribuido bastante”. Añadió que “esta fruta se cosecha desde abril hasta octubre y que no requiere un clima específico, ya que puede producirse tanto en zonas frías como cálidas”.