$!La Semana Santa inyecta $200 millones a la economía del país

La Semana Santa genera una inyección económica de alrededor de $100 a $200 millones, ya que muchas personas aprovechan para viajar al interior del país, hacer turismo, visitar restaurantes, hoteles y comercios, explicaron economistas y empresarios. Además se espera la llegada de turistas, lo que beneficia a diversas actividades.

Según especialistas, durante cuatro días se genera una inyección económica de alrededor $100 a $200 millones, lo que impulsa el empleo temporal.

El economista Patricio Mosquera, indicó que “Semana Santa suele dinamizar de forma importante la economía panameña, sobre todo por el aumento de la movilidad interna y del consumo en turismo, transporte, gastronomía y comercio”.

Mosquera detalló que “en el Casco Antiguo ya se proyectan más de 300 mil visitantes y un impacto económico superior a $6 millones, lo que podría contribuir a una inyección cercana a los $200 millones a nivel nacional, según referencias históricas de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP)”.

Rino Tamburelli, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (AREA), señaló que “Semana Santa impulsa la economía en el interior del país, ya que la ciudad queda más vacía”. Añadió que “las ventas pueden aumentar hasta un 60% por la mayor afluencia de visitantes pero en el interior”.

Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Herrera, señaló que “Semana Santa genera un fuerte impacto económico en el interior, estimado en más de $100 millones, debido al aumento de turistas nacionales e internacionales que aprovechan el asueto para actividades religiosas, de playa y recreativas”.

López agregó que “un alto porcentaje de esta migración llega a la región, elevando la ocupación a más del 90% y dinamizando sectores como el turismo, restaurantes, transporte y actividades turísticas”.

Por su parte, Ángelo Solanilla, de la Cámara de Turismo de Veraguas, afirmó que “estas fechas generan una importante derrama económica”. Además “en el sector hotelero, desde hace semanas se registra un alto flujo, con ocupación prácticamente al máximo, lo que resulta positivo para el sector”.