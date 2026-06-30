La UAF reporta incidente de seguridad de la información y suspende plataformas de manera preventiva

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó, mediante un comunicado oficial, que se ha identificado un incidente de seguridad de la información, el cual se encuentra actualmente bajo evaluación por las áreas técnicas y administrativas correspondientes.

Desde el momento de su detección, la institución activó sus protocolos internos de respuesta a incidentes, implementando medidas de contención, análisis y fortalecimiento de los controles de seguridad, con el objetivo de determinar el alcance de los hechos y salvaguardar la información bajo su custodia.

Como medida preventiva, las plataformas y servicios tecnológicos de la institución fueron suspendidos temporalmente hasta nuevo aviso, mientras se culminan las labores de verificación y aseguramiento de los sistemas.

La UAF señaló que, hasta el momento, no existen indicios de que información sensible o clasificada haya sido comprometida; sin embargo, las investigaciones y verificaciones técnicas continúan en desarrollo.

La entidad reiteró que cualquier comunicación oficial relacionada con este caso será emitida exclusivamente a través de sus canales institucionales autorizados.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con la seguridad de la información, la transparencia y la protección de los datos administrados en el ejercicio de sus funciones.