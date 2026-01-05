La UE espera firmar “pronto” el acuerdo comercial con Mercosur

El órgano ejecutivo de la Unión Europea mencionó el lunes “avances” entre los Estados miembros del bloque para aprobar el acuerdo comercial con los países sudamericanos del Mercosur y espera firmarlo “pronto”, pese al descontento de los agricultores.

La portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, no confirmó la fecha del 12 de enero prevista para rubricar este acuerdo de libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pero aseguró que el bloque va por “buen camino” y se hará pronto.

Pinho destacó en rueda de prensa “avances en las últimas dos semanas”.

Tras 25 años de negociaciones, el acuerdo crearía el área más grande de libre comercio en el mundo: entre 27 países de la Unión Europea y los integrantes de Mercosur.

Pero los planes de firmar el acuerdo en la reunión de Mercosur en Brasil el 20 de diciembre pasado tropezaron con la posición de Italia y Francia.

Ambos pidieron aplazar la firma por la preocupación del sector agrícola de sus respectivos países.

El acuerdo ayudará a la Unión Europea a exportar más vehículos, maquinaria, vinos y otras bebidas alcohólicas en medio de las tensiones comerciales mundiales.

A cambio, facilitaría el ingreso a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja del Mercosur.

Esto alarmó a muchos productores europeos que temen verse afectados por el flujo de productos baratos provenientes de Brasil y sus vecinos.

Italia y Francia pidieron incluir más cláusulas de salvaguardia, controles estrictos a las importaciones y normas más rigurosas para los productores del Mercosur con el fin de proteger a sus agricultores.

Antes de viajar a América Latina, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, debe antes obtener la autorización de los Estados miembros con mayoría calificada.

Esta votación podría tener lugar el viernes durante una reunión entre los representantes de los 27, según fuentes diplomáticas.

Pero antes los ministros de Agricultura de los países de la UE mantendrán el miércoles una reunión en Bruselas sobre el acuerdo con el Mercosur. También hablarán de la Política Agrícola Común (PAC).

El acuerdo comercial con el Mercosur está en la agenda de una reunión entre diplomáticos europeos, pero sin garantía de que se tome una decisión, contaron algunos de ellos a la AFP.

Pese al aplazamiento, Ursula von der Leyen “confía” en la perspectiva de llegar a un acuerdo.

Pesticidas prohibidos

Entre los defensores del tratado destacan España y Alemania, que quiere relanzar su industria, afectada por la competencia china y los aranceles en Estados Unidos.

Italia se ha mostrado indecisa y ha pedido un aplazamiento. Pese a ello la jefa de gobierno Giorgia Meloni afirmó que lo firmará.

Sin los italianos, Hungría, Polonia y Francia no podrán formar una minoría de bloqueo para impedir el tratado.

En París, el primer ministro francés Sébastien Lecornu recibirá este lunes y martes a los sindicatos de agricultores para tratar de desactivar las tensiones.

El mundo agrícola francés está sacudido por varias crisis: la dermatosis nodular contagiolsa (DNC) que afecta a los bovinos; los bajos precios del trigo y el alto coste de los fertilizantes que golpean a los productores de cereales y la amenaza de la creciente competencia de los países del Mercosur.

El gobierno prometió un decreto para suspender la importación en Francia de frutas y legumbres que contengan residuos de cinco fungicidas y herbicidas prohibidos en Europa.

Esta medida afectaría a aguacates, mangos, guayabas, cítricos, uvas pasas, manzanas, melones, cerezas, fresas o papas “de América del Sur y otros lugares”, según Francia.

La medida necesita la autorización de Bruselas en un plazo de diez días, indicó la Comisión.

Y el ejecutivo europeo ya “trabaja” para que “los pesticidas más peligrosos, prohibidos en la Unión Europea por razones de salud y medio ambiente, no sean reintroducidos” a través de productos importados, subrayó una portavoz, Eva Hrncirova.