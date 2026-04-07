Las bolsas europeas cierran con pérdidas antes de que expire el ultimátum de Trump a Irán

Las bolsas europeas cerraron con pérdidas este martes por el nerviosismo de los inversores antes de que venza el ultimátum impuesto por Donald Trump a Irán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

La Bolsa de París cerró con una caída de 0,67%, Fráncfort cedió 1,06%; Londres, 0,84%; Madrid, 0,64% y Milán, 0,47%.

El petróleo subió con fuerza después de que Estados Unidos e Israel atacaran la isla de Jark, en el Golfo, un punto neurálgico de la industria petrolera iraní.

Hacia las 15H40 GMT, el precio del barril Brent del mar del Norte subía 3,3% a 116,13 dólares por barril y el West Texas Intermediate (WTI), referente estadounidense, ganaba 0,7% a 110,48 dólares por barril.

“El mercado sigue en vilo, ya que las esperanzas de un alto el fuego se han desvanecido y Trump ha amenazado con destruir la infraestructura de Irán”, explicó Joe Mazzola, analista de Charles Schwab.