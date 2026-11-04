Las empresas de Musk Tesla y SpaceX caen en Wall Street tras la victoria demócrata

Las acciones de SpaceX y Tesla, empresas de Elon Musk, caían en las primeras operaciones este miércoles en Wall Street después de que los demócratas consiguieran una aplastante victoria en las legislativas de Estados Unidos frente a los republicanos, apoyados por el hombre más rico del mundo.

Poco después de iniciada la sesión, SpaceX registró una caída del 2,1 % y Tesla, del 4,0 %. Musk donó casi 500 millones de dólares a varias candidaturas republicanas, como en el estado de Texas, donde los demócratas lograron victorias históricas el martes.