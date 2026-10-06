$!Las provincias de Colón y Darién lideran la producción de achiote con 333 quintales

En Panamá se producen alrededor de 333 quintales de achiote al año para su comercialización, según datos de la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con la entidad, la producción de esta semilla se concentra en las provincias de Colón y Darién.

El MIDA detalló que “para el ciclo 2024-2025 un total de 37 productores registraron una cosecha de 333 quintales de achiote en una superficie de 21 hectáreas”.

En tanto, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) destacó que en el mercado nacional se comercializan diversas variedades de este rubro en las que predominan el achiote entre ellos colorado, amarillo y negro.

Asimismo, indicó que “la época de siembra del achiote inicia en los meses de mayo a junio”. Además, que “el precio ronda en los mercados entre los B/.247.97 el quintal”.

Por su parte, Olmedo Núñez, vendedor de legumbres en Merca Panamá, indicó que “el achiote es bastante buscado por los panameños, principalmente para darle color y sabor al arroz, guisos y otros platos. La libra se puede conseguir entre B/.2.50 y B/.5.00, dependiendo del lugar y la calidad”.

El comerciante agregó que “el achiote es fuente de vitamina A y carotenoides. Es utilizado en la medicina natural, regulando los niveles de azúcar en la sangre, desinflamando y cicatrizando heridas”.