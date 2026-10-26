Ley de descuentos a jubilados se aprobaría esta semana

ML | El proyecto de ley 746, que otorga nuevos beneficios a jubilados, pensionados y adultos de la tercera edad, pasó a segundo debate y se prevé que la ley sea sancionada y promulgada antes del 31 de octubre.

La iniciativa, que fue modificada con la eliminación y adición de artículos, establece exenciones, rebajas y descuentos para facilitar la compra de medicamentos y bienes a personas con capacidad adquisitiva limitada. La norma contempla un sistema de compensación que permitirá a las empresas, incluidas las pequeñas, deducir los descuentos otorgados de su declaración de renta.

El presidente de la comisión, Crispiano Adames, explicó que la propuesta fue reestructurada tras una mesa técnica ejecutiva con actores económicos y sociales.El segundo debate iniciará la próxima semana. Según su proponente, el diputado Javier Sucre, el proyecto representa unos $270 millones anuales en beneficios y busca complementar las bajas pensiones de los adultos mayores.

Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, señaló que la ley beneficia a los adultos y despeja inquietudes de la pequeña empresa, permitiéndoles deducir gastos de su declaración de renta.