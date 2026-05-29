$!Ley de Sustancia Económica fortalecerá la seguridad jurídica y la confianza del país

A.quintero | Abogados y economistas consideran positiva la reciente aprobación de la Ley de Sustancia Económica, ya que fortalecerá la seguridad jurídica del país y podría convertirse en un paso clave para la salida de Panamá de la lista gris de la Unión Europea.

Se trata del proyecto de ley 641, “que modifica y adiciona artículos al código fiscal, relativos al impuesto sobre la renta y a la suspensión económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera”.

En tanto, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, explicó que “se trata de exigencias de la Unión Europea, que mantiene a Panamá en listas discriminatorias. Estas medidas responden a compromisos del país para evitar que las sociedades panameñas sean vistas como instrumentos para evadir impuestos en otros países”.

Araúz agregó que “esto refuerza la confianza en estos instrumentos jurídicos dentro de distintas jurisdicciones, especialmente en Europa”.

Por su parte, el economista Patricio Mosquera dijo que “El proyecto de sustancia económica es importante porque fortalece la credibilidad internacional de Panamá”. Asimismo, “en la práctica, permite demostrar que las empresas que utilizan a Panamá como plataforma tienen presencia, funciones, toma de decisiones y operaciones efectivas en el país, y no solo una estructura formal”.