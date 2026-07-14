Licitaciones de energía 2027 incluirán almacenamiento con baterías

Panamá realizará en 2027 dos nuevas licitaciones de potencia y energía que incluirán, por primera vez, una participación relevante de sistemas de almacenamiento con baterías, informó el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J.

El anuncio fue realizado durante la apertura de Energyear Centroamérica 2026, evento que reúne en la Ciudad de Panamá a inversionistas, desarrolladores y especialistas del sector energético.

Rodríguez explicó que la revisión del Programa de Licitaciones se encuentra en proceso y que el nuevo esquema, con las capacidades requeridas y las tecnologías que podrán participar, será anunciado entre noviembre y diciembre de este año.

El funcionario señaló que la planificación busca evaluar las necesidades de demanda, el modelo de generación eléctrica y la incorporación de nuevas tecnologías, garantizando a los inversionistas el tiempo necesario para presentar sus propuestas.

El secretario destacó que las próximas licitaciones se basan en los resultados de los procesos adjudicados en marzo de este año, que incorporaron nueva capacidad renovable y contratos de largo plazo para fortalecer la seguridad del suministro eléctrico del país.

Asimismo, indicó que las licitaciones fueron desarrolladas en coordinación con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y bajo criterios de eficiencia, flexibilidad del sistema, garantía de suministro y protección de los consumidores.

Rodríguez afirmó que el objetivo principal del programa energético es atender la demanda de los usuarios finales y resaltó el interés de nuevos inversionistas por participar en el mercado eléctrico panameño.

“Al final, la demanda debe ser el objetivo principal. Cuando me refiero a la demanda, me refiero a los consumidores, a los clientes finales”, remarcó el secretario.