$!Líderes de Colón enumeran las prioridades para la provincia

Empresarios de la provincia de Colón aseguran que es necesario implementar un plan agresivo para mejorar la seguridad, destinar más fondos a la reparación de infraestructuras y promover el desarrollo de los puertos y la Zona Libre, con el objetivo de atraer inversión al país, generar empleo y reducir la criminalidad.

María Ramos, presidenta de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón, dijo que “en la provincia es necesaria la elaboración de la ley Puerto Libre y apostar a la reestructuración que se base por patrimonio histórico dentro del Casco Antiguo para poder reactivar la economía”.

En tanto, Ahmed Elneser, expresidente de APEDE, Capítulo de Colón, señaló que “la fórmula para desarrollar Colón es simple, más empleo, inversión privada y capacitación. Debemos generar empleo real, atraer inversión privada y capacitar a nuestra gente. Con oportunidades concretas, reducimos la delincuencia y construimos una ciudad más segura y próspera”.

Michael Chen, expresidente de la Cámara de Comercio de Colón, comentó que “se debe comenzar a tomar control de pequeñas cuadras de la ciudad de Colón y comenzar a utilizarlas para el turismo gastronómico, musical, histórico y cultural”. Además, “la ciudad debe convertirse en un área turística y no depender tanto de la Zona Libre y de los puertos”.

Por su parte, el empresario Daniel Rojas ha mencionado que es fundamental que “el gobierno central destine fondos adecuados, bien consultados y proporcionalmente necesarios para arreglar la infraestructura vial, el alcantarillado público y todo lo relacionado con la atención médica”.

Rojas comentó que “toda esta situación se debe a obras inconclusas que todavía no se terminan y el pueblo colonense las quiere. Por otro lado, la Zona Libre, que la han dejado totalmente sola y abandonada”.