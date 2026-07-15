Economía

Los bancos han otorgado $10,289.7 en préstamos nuevos

Los datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá revelan que a pesar de la incertidumbre económica, las personas recurrieron a los bancos para resolver sus necesidades de financiamiento

Los bancos han otorgado $10,289.7 en préstamos nuevos
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Amalia Quintero
15 de julio de 2026

Al cierre del primer cuatrimestre de este año, los créditos nuevos alcanzaron la suma de $10,289.7 millones, lo que representa una disminución de $783.6 millones si se compara con los $11,073.3 otorgados en el mismo periodo del 2025, según el informe de Actividad Bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

El documento detalla que la reducción en el otorgamiento de préstamos nuevos obedeció, principalmente, a una menor colocación de créditos al sector público, que cayó 29.9%, al pasar de $1,390.4 millones a $974.7 millones.

El crédito al sector privado también mostró una desaceleración. Las nuevas colocaciones sumaron 9,315 millones de dólares, un 3.8% menos que en enero-mayo de 2025, lo que refleja una moderación en la demanda y una mayor selectividad en el otorgamiento de financiamiento.

Los datos oficiales revelan que en el sector comercio (incluyendo servicios) se desembolsaron 4,742.8 millones de dólares en créditos, seguido de consumo personal con $1,435.1 millones. En el sector industrial se destinaron $1,064.1 millones, para la actividad de la construcción se aprobaron $631.5 millones.

Según la SBP, los préstamos hipotecarios alcanzaron la suma de $578.5 millones, mientras que los créditos a empresas financieras la cifra fue de $527.9 millones, para el sector de ganadería $226.7 millones, para la agricultura $92.0 millones, para la pesca $12.3 millones y 4.1 millones al sector de minas y canteras.

En este sentido, el economista Patricio Mosquera señaló que “la disminución observada en los préstamos nuevos se explica principalmente por menores desembolsos al sector público”.

Mosquera agregó que “este indicador ha mostrado variaciones a lo largo del año, por lo que la evolución de los próximos meses permitirá valorar mejor su comportamiento”.

Por su parte, el especialista Luis Morán, detalló que “este indicador refleja la situación o estado de los sectores económicos, menos préstamos, más cautela, reflejando un comportamiento moderado, espera y/o menos optimismo en la coyuntura, y su relación con el sector bancario, ante el desempeño económico y las perspectivas de crecimiento”.

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7.1%
Disminuyó la entrega de préstamos nuevos en el primer cuatrimestre del año.

“A pesar de los indicadores, el sistema bancario mantiene una posición sólida y capacidad para continuar apoyando el financiamiento de los hogares, las empresas y la actividad económica”.

“Es clave que los agentes, las empresas y los consumidores sientan un mayor optimismo y una mayor confianza a largo plazo, y que, de esta manera, mejoren su nivel de confianza ante los instrumentos crediticios, como lo son los préstamos”.

“La disminución puede ser un indicador de la situación de la economía, ya que para calificar a un préstamo en el sistema bancario, se requiere contar con un contrato de trabajo indefinido. Esto puede influir en el acceso a este tipo de financiamiento”.

“Esto influye en el comportamiento económico del país, ya que los bancos buscan mecanismos para otorgar préstamos en un contexto donde la circulación de dinero es limitada y los ingresos no siempre cubren las necesidades básicas”.

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