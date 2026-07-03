$!Los empresarios respaldan medidas anunciadas por el presidente Mulino

Empresarios de diversos sectores y economistas calificaron como positivas las medidas anunciadas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, para dinamizar la economía y generar 80,000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado.

Coincidieron en que esta meta se concretará si se avanza con una ejecución efectiva del plan, así como la agilización de los procesos para atraer inversiones y facilitar el desarrollo de las obras.

El mandatario aseguró que pondrán en marcha el programa “Panamá Pa’ Ti”, basado en cuatro ejes: empleo, salud, canasta básica y agua. Sin embargo, el principal será el empleo.

Alberto López Tom, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), indicó que “las medidas anunciadas van en la dirección correcta pues ponen el énfasis en la generación de empleo y en la reactivación de sectores económicos con gran efecto multiplicador, como construcción, turismo, logística y agro”. Agregó que, “es urgente trascender de anuncios y pasar a ejecución. El país necesita un cronograma de ejecución, seguridad jurídica y es urgente la agilización y simplificación de los trámites para que la inversión privada acompañe estos esfuerzos”.

Mavis Polo, presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI), dijo que “las medidas nos parecen positivas, Sin embargo, no hubo anuncios de gran calado como: reformas tributarias para incentivar la inversión, nuevos incentivos a las empresas, simplificación de trámites y medidas específicas para aumentar la competitividad”.

Polo detalló que “desde el sector empresarial esperamos que estos anuncios se traduzcan en una ejecución ágil y en resultados medibles. La inversión pública es importante, pero también es indispensable seguir impulsando condiciones que estimulen la inversión”.

Por su parte, el economista Luis Morán dijo que “la medida es positiva, pero es necesario agilizar y transparentar trámites. Necesitamos más trabajo en conjunto entre sector público y privado para generar empleo”.