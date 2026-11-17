Miles de funcionarios protestaron este martes en Francia para reclamar mayores salarios, cuando el gobierno del presidente Emmanuel Macron busca aprobar un fuerte ajuste fiscal en 2027 y enfrenta desde septiembre otras reivindicaciones sociales.

Los sindicatos llamaron a la segunda huelga de funcionarios en menos de un mes, después de que una reunión el viernes con el primer ministro centroderechista, Sébastien Lecornu, se saldara sin un esperado anuncio de aumentos generales de sueldos para los trabajadores públicos.

"Es desolador pensar que los servicios públicos están en primera línea en cada situación de crisis, pero que los empleados públicos son los más maltratados de los asalariados en Francia", dijo a AFP Fabien Golfier, del sindicato FA-FP.

Casi 6 millones de funcionarios están llamados a la huelga. Las autoridades esperan por su parte que hasta 300.000 personas participen en las manifestaciones que ya empezaron a recorrer las calles.

La AFP recabó testimonios de funcionarios, entre ellos Christelle Franz, una trabajadora en un servicio hospitalario de Lyon. Tras 24 años de carrera, esta madre de tres hijos y divorciada cobra 1.870 euros netos (2.055 dólares) por mes y debe vivir a casi 50 kilómetros de su trabajo.

"Pago 860 euros [de alquiler], con la ayuda de mis hijas de 20 y 25 años. Pero tengo entre 400 y 500 euros de gasóleo al mes, gastos que deduzco de mis impuestos", explicó la mujer de 53 años, a quien le quedan 350 euros para la alimentación y los gastos diarios. "Siento una rabia enorme", dijo.

Para responder al malestar social general contra el aumento del costo de la vida, el gobierno anunció la semana pasada un aumento del salario mínimo hasta 1.500 euros netos (1.650 dólares) a partir de diciembre.

Pero los sindicatos lo consideraron insuficiente y esperaban, además, un aumento de los salarios de los funcionarios.

A las protestas de este jueves, también se sumaron los estudiantes que desde mediados de septiembre reclaman mejores condiciones de aprendizaje.

A cinco meses de que los franceses elijan al sucesor de Macron, el gobierno se encuentra bajo presión para sanear sus endeudadas arcas públicas. La Comisión Europea llamó este martes a Francia a reducir su déficit y su deuda.

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