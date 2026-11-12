Los megabeneficios petroleros son "moralmente inaceptables", dice el secretario general de la ONU a la AFP

El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró "moralmente inaceptable" el aumento de los beneficios de la industria de energías fósiles, y exigió a los gobiernos que den prioridad a sus ciudadanos antes que a las ganancias de los gigantes petroleros.

En una entrevista exclusiva con la AFP en la COP31 de Antalya, el jefe saliente de la ONU declaró que los países no pueden desarrollar nuevas energías fósiles y al mismo tiempo afirmar que luchan contra el cambio climático, entre ellos Turquía y Australia, los organizadores de la cumbre.

En la conferencia sobre el clima han resurgido viejas fracturas en torno a las energías fósiles, entre los países que quieren impulsar una salida más rápida del petróleo, el gas fósil y el carbón, y aquellos que defienden su derecho a explotar estos recursos.

Las negociaciones tienen lugar en plena crisis energética vinculada a los conflictos, que ha disparado el precio del diésel, los fertilizantes y otros productos esenciales.

Guterres consideró "absurdo" y "moralmente inaceptable" que nueve grandes empresas de energías fósiles acumulen 95.000 millones de dólares de beneficios gracias a estas alzas de precios, mientras la gente común tiene dificultades para pagar la calefacción y el combustible.

"Estamos hablando de poderosos intereses que no es fácil derrotar", declaró Guterres con motivo de su última cumbre sobre el clima al frente de las Naciones Unidas.

"Los gobiernos deben proteger los intereses de sus pueblos, no los intereses de un grupo de empresas", dijo Guterres.

"Ningún nuevo proyecto de energías fósiles tiene sentido", declaró el ex primer ministro portugués, que a sus 77 años dejará el cargo de secretario general en diciembre tras diez años al frente de la organización.

"Evidentemente, preferiría que todos los países presentes en esta COP adoptaran esta posición, incluidos los organizadores", afirmó Guterres.

Turquía, país anfitrión, celebró el hallazgo de nuevos yacimientos petrolíferos en la apertura de la conferencia. Mientras que Australia, responsable de las negociaciones, es criticada por haber aprobado la ampliación de minas de carbón.

- "Contraatacar" -

Guterres enfrentó grandes desafíos diplomáticos como la pandemia, las guerras en Ucrania e Irán y la parálisis del Consejo de Seguridad.

Pero hizo oír su voz contra las energías fósiles. Desde su tribuna mundial, ha arremetido contra "los padrinos del caos climático", acusando al lobby petrolero y gasista de "matar nuestro planeta" y a los gobiernos de "subvencionar el suicidio" al apoyar esta industria.

Su retórica encendida lo ha convertido en un abanderado del movimiento climático.

Ni el primer ministro australiano Anthony Albanese ni el presidente de la COP31, Murat Kurum, pronunciaron una sola vez el término energías fósiles —principales responsables del calentamiento global— durante sus discursos de apertura ante los líderes mundiales el miércoles.

Por el contrario, Guterres fue ovacionado con entusiasmo cuando pidió que las energías fósiles desaparezcan "como los dinosaurios" y reprochó a los gobiernos que frenen el desarrollo de las energías limpias.

"Es una amenaza existencial... no podemos minimizarla. Y creo que hay que utilizar un lenguaje lo suficientemente claro para que la gente entienda que hoy estamos realmente enfrentados a un riesgo grave", dijo.

"El secretario general Guterres es un verdadero héroe mundial", declaró a la AFP en Antalya el ex vicepresidente estadounidense Al Gore, también un célebre militante por el clima.

"Espero que el próximo secretario general siga su ejemplo", añadió.

Pero, pese a la fuerza de sus palabras, Guterres deja la ONU con un planeta más caliente que el que encontró en 2017, pocas semanas después de la entrada en vigor del Acuerdo de París.

A pesar del auge de los vehículos eléctricos y de la energía solar, la demanda de energías fósiles sigue aumentando, las emisiones mundiales están en niveles récord y el límite de 1,5 ºC se superará dentro de unos años.

La mayoría de los dirigentes políticos "todavía no han entendido plenamente que esto se está convirtiendo en un momento de crisis" y que, sin una reducción drástica de las emisiones, el mundo está condenado a un futuro más sombrío, advirtió.

Pero "no hemos perdido la batalla", aseguró. "Este no es el momento de rendirse, sino de contraatacar".