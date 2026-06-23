Los puertos de Balboa y Cristóbal muestran signos de recuperación

El movimiento de contenedores en los puertos de Balboa y Cristóbal muestra una tendencia positiva, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La terminal portuaria de Balboa pasó de 153,840 movimientos en marzo a 221,536 en mayo, un repunte de 44.0%. Además, su volumen de mayo de 2026 superó en 1.9% el registrado en mayo de 2025.

El puerto de Cristóbal también repuntó. De 46,408 movimientos en marzo subió a 71,096 en mayo, un aumento de 53.2%. Aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles del año pasado, la tendencia de abril y mayo apunta a una recuperación gradual, según la AMP.

La mejora llega después de la caída de febrero, cuando el gobierno asumió el control de ambas terminales tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato ley que otorgó a la concesión de los puertos a Panama Ports Company (PPC).

“La recuperación de los volúmenes es el reflejo directo del compromiso y la capacidad de los trabajadores panameños”, explicó Max Florez, subadministrador encargado de la AMP.

La entidad señaló que “Balboa ya muestra una recuperación más avanzada, mientras que Cristóbal empieza a tomar impulso, reflejando señales positivas para la normalización de la actividad portuaria en ambos extremos del Canal de Panamá”.