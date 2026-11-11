$!Los Santos, Herrera y Chiriquí lideran la producción de sorgo

En Panamá se producen alrededor de 18,099 quintales de sorgo al año, según datos de la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con la entidad, el 77% de la producción de este cereal se concentra en la provincia de Los Santos, el 16% en Herrera y el 7% en Chiriquí.

El MIDA señaló que “para el ciclo 2025-2026 un total de 15 productores registraron una cosecha de 18,099 quintales de sorgo en una superficie de 263 hectáreas”.

Detallaron que en el país existen tres tipos de sorgo, según su uso agrícola: granífero, destinado a la producción de granos para alimentación animal; forrajero, utilizado para alimentar al ganado; y dulce o azucarado, aprovechado por su contenido de azúcar para producir biomasa y etanol.

Olmedo Núñez, comerciante de Merca Panamá, afirmó que actualmente el quintal de sorgo se vende en $16.50, mientras que el costo de producción ronda los $1,900 por hectárea”. Agregó que “la producción de este rubro es baja y muy pocas provincias la producen”.

Núñez dijo que “el sorgo se encuentra a un precio aproximado de $0.17 la libra. Quienes lo compran lo utilizan para la alimentación animal, la elaboración de harinas, productos alimenticios y, en algunos casos, para la producción de bebidas”.

Por su parte, Avelino Cortez, comerciante en Merca Panamá mencionó que “Panamá también recurre a la importación de sorgo para abastecer el mercado nacional. Principalmente procedentes de Estados Unidos y Colombia”.

Cortez añadió que “la realidad del sorgo en Panamá refleja una producción nacional limitada, pese a su importancia como materia prima para la alimentación animal y otros usos industriales”. Además, “a esto se suma la necesidad de importar el grano para abastecer parte de la demanda del mercado, lo que evidencia la importancia de fortalecer la producción local y mejorar su rentabilidad”.