Los Santos, Herrera y Panamá lideran producción de tamarindo

En Panamá se producen más de 6,000 libras de tamarindo al año, según productores del rubro, quienes destacan el crecimiento de esta actividad agrícola.

De acuerdo con los agricultores, la producción de esta fruta se concentra en las provincias de Los Santos, Herrera y Panamá.

Eulogio Palma, productor de tamarindo, indicó que “en el país se cultiva este rubro desde enero hasta abril, antes de la temporada de lluvia”. Además, “solo se producen dos variedades, clasificadas por su sabor: dulce y ácido”.

Palma detalló que “hemos llegado a cosechar 900 tambuchos de tamarindo, lo que representa una producción anual de entre 5,400 y 6,000 libras de esta fruta”. Asimismo, comentó que “este rubro requiere poca agua, por lo que se adapta a zonas costeras y secas, como las provincias de Los Santos, Herrera y Panamá”.

En cuanto a la importación, Eulogio Palma, manifestó que “en el país no se importa ni se exporta; no es un rubro fuerte en el comercio exterior. Antes se traía de China, pero fue por poco tiempo; es una fruta que se distribuye más a nivel nacional”.

El productor explicó que “el tamarindo con cáscara pesa alrededor de 10 libras, presentación en la que generalmente se vende a un precio aproximado de B/.2.00, es un rubro que va en crecimiento”.

Según datos del Merca Panamá, “el tamarindo de Pesé, provincia de Herrera se comercializa por docena entre B/.9.00 y B/.10.00, y por bolsa en B/.1.25; mientras que el tamarindo en cáscara cuesta B/.1.25 la libra y proviene de San Carlos, provincia de Panamá Oeste”.

Benjamín Melamed, expresidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), dijo que “la producción de tamarindo ha disminuido; antes, en los años 80, era común ver estos árboles en zonas como El Copé, pero ahora quedan muy pocos”.

Melamed agregó que “aunque es un rubro poco visible, aún se distribuye de forma artesanal en productos como paletas y bolitas de tamarindo, que se venden a partir de su pulpa”.

Mientras, Alejandro Hidalgo, vendedor en Merca Panamá señaló que “el tamarindo se utiliza principalmente para refrescos y chichas. Es un producto muy comprado, ya que además de su sabor, muchas personas lo buscan por los beneficios que aporta a la salud”.

Por su parte, Avelino Cortez, vendedor de legumbre reveló que “el tamarindo aquí en Los Santos siempre ha tenido buena salida, sobre todo en verano, cuando la gente lo busca más para hacer chichas y refrescos”. Añadió que “no es un producto que se venda todos los días en grandes cantidades, pero cuando llega la temporada se distribuye bastante”.