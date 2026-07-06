Los Santos lidera cosecha de sorgo

y.calles | La producción nacional de sorgo alcanzó 20,296 quintales en el último ciclo agrícola, una disminución del 8% frente a los 22,052 quintales registrados en el ciclo anterior, según datos de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo agropecuario (MIDA).

Los Santos lideró la cosecha con 19,385 quintales, equivalente al 95.5% del total nacional, seguido por Chiriquí con 801 quintales y Herrera con 110 quintales. En total se cosecharon 280 hectáreas. El sorgo es considerado un cultivo de alto valor nutricional y sustituto del maíz para la elaboración de piensos destinados a la producción de leche y carne. Su producción se destina en su totalidad a alimento animal.

A pesar de la baja, el cultivo generó un impacto de B/.0.72 millones en uso de bienes y servicios agropecuarios.

La caída de la producción se atribuye a bajos precios de mercado y elevados costos de producción, factores que reducen la rentabilidad. Su ciclo, con siembra entre septiembre y noviembre y cosecha de enero a marzo, permite aprovechar terrenos donde operan sistemas mecanizados de ciclos cortos, especialmente en Los Santos.