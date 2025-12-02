Los valet parking operan sin regulación en Panamá

El servicio de valet parking en Panamá, no cuenta con una regulación, según confirmó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO).

De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), actualmente existen 425 empresas registradas que prestan este servicio a nivel nacional, de las cuales 260 son personas jurídicas y 165 personas naturales.

El servicio de valet parking, se basa en que un trabajador autorizado se encargue de recibir el vehículo de un cliente, estacionarlo en el lugar asignado y devolverlo cuando el usuario lo requiera. Este servicio es común en centros comerciales, restaurantes, bares, hoteles, oficinas y otros establecimientos.

En relación a los costo las tarifas oscilan entre B/.0.03 y B/.0.05 por minuto, lo que representa aproximadamente entre B/.1.80 y B/.3.00 por hora, según el tiempo que el usuario permanezca en el sitio. Así lo informó a Metro Libre un colaborador de una empresa dedicada a esta actividad.

Sobre esta situación, ACODECO reiteró que no existe regulación de tarifas, pero que los precios deben anunciarse claramente al consumidor. En caso contrario, el afectado puede presentar una denuncia para que la entidad investigue.

Por su parte, Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores (UNCUREPA), advirtió que el servicio requiere especial precaución. “Se entrega la llave del automóvil a un desconocido y, en ese lapso, pueden ocurrir muchas cosas, por lo que se debe tener cuidado al utilizarlo”, afirmó.