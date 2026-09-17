Lotería Nacional reprograma sorteo del Gordito del Zodiaco Millonario

Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció la reprogramación del sorteo del Gordito del Zodiaco Millonario, que estaba previsto para el viernes 25 de septiembre y ahora se realizará el viernes 2 de octubre de 2026.

La entidad informó que el cambio obedece a razones operativas y a solicitudes presentadas por los billeteros. Según el comunicado oficial, el ajuste busca generar mejores condiciones de venta y mayor liquidez para los compradores, al hacer coincidir el sorteo con los periodos de pago de quincena de los sectores público y privado, así como con el pago a jubilados.