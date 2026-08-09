Lula reivindica la soberanía de Brasil frente a Trump y promete mantener el marco fiscal

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha presentado el programa con el que concurrirá a las elecciones de este año, en el que sitúa la defensa de la soberanía nacional como uno de los principales ejes frente a Estados Unidos, al tiempo que se ha comprometido a mantener el actual marco fiscal y ha planteado revisar el sistema de enmiendas parlamentarias.

El documento, registrado junto a su candidatura a la reelección ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) y recogido por la Agencia de Brasil, fija como prioridades el aumento de la inversión pública y privada, el crecimiento económico, la reducción de las desigualdades y el impulso de sectores estratégicos como las infraestructuras, la industria y la innovación.

El programa, titulado ‘Directrices para el Programa de Transformación de Brasil: un país soberano, democrático, sostenible y creativo’, consta de trece capítulos y 84 páginas e incluye propuestas sobre democracia, seguridad, educación, sanidad, seguridad alimentaria y política exterior.

La defensa de la soberanía ocupa un lugar central en el nuevo programa de Lula, en un contexto marcado por las tensiones entre Brasil y la Administración de Donald Trump, especialmente por los aranceles impuestos a productos brasileños y las sanciones contra autoridades del país.

Desde el Partido de los Trabajadores (PT) han defendido que el escenario internacional está marcado por el aumento de las tensiones geopolíticas y unas por “rupturas de las reglas de convivencia internacional” que obligan a Brasil a “reafirmar su soberanía y preservar su capacidad de tomar decisiones políticas y económicas de manera independiente, a la luz de sus intereses, sin ningún tipo de subordinación estratégica”.

“Nos opondremos firmemente a cualquier intento de subordinar Brasil a intereses extranjeros o de reducir a nuestro país a una posición de dependencia geopolítica. Rechazamos la visión de quienes aceptan, con servilismo, renunciar a la soberanía nacional en nombre de alineamientos automáticos e ideologías fracasadas”, reza el documento.

En materia económica, el programa defiende combinar la responsabilidad fiscal con una reducción de los tipos de interés, el control de la inflación, el aumento de la productividad y el impulso de las inversiones.

“La tasa de interés es hoy lo que la inflación fue en el pasado en Brasil: promueve la concentración de la renta y desorganiza nuestra economía. Para impulsar aún más las inversiones productivas y el crecimiento económico a largo plazo, crearemos las condiciones para una reducción sostenida de las tasas de interés, con inflación controlada y garantizando una política fiscal responsable. Para ello, mantendremos el nuevo marco fiscal, que controló el crecimiento del gasto sin perjudicar las políticas sociales y permitió una reducción significativa del déficit primario”, señala la propuesta a este respecto.

En esta línea, el documento explica que “el resultado fiscal llegará (...) mediante la recuperación del crecimiento económico, el control del aumento del gasto primario, la inversión en la mejora de la eficiencia y la calidad del gasto público, la promoción de la justicia tributaria y la lucha contra los privilegios y las distorsiones”.

La propuesta de Lula incorpora además cambios en el sistema de enmiendas parlamentarias, denunciando “una grave distorsión” en la elaboración y gestión presupuestaria. Según el PT, estas partidas alcanzaron los 50.000 millones de reales en 2026, alrededor de una cuarta parte del gasto discrecional del Ejecutivo.

Las enmiendas obligatorias y el denominado presupuesto secreto, ha denunciado el partido, “cambiaron las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo” y “secuestran el presupuesto público”, además de dispersar los recursos y reducir la eficiencia en su asignación.

Cabe destacar que el programa prevé también una reducción del déficit primario desde aproximadamente el 2% del PIB hasta el 0,4% en 2026, nivel que considera próximo al equilibrio fiscal.

En la misma línea, reivindica las medidas tributarias adoptadas durante el mandato de Lula, entre ellas el aumento de la carga fiscal sobre los contribuyentes de mayores ingresos y la ampliación de las exenciones del impuesto sobre la renta, que ha beneficiado a más de 15 millones de personas, según el PT.

El documento destaca finalmente la reforma tributaria sobre el consumo, que sustituyó cinco impuestos por dos --CBS e IBS-- e introdujo medidas como la exención de productos de la cesta básica y la devolución de impuestos (‘cashback’) para las familias con menores ingresos.