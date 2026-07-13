Economía

“Marley Sweet Dolls”, emprendimiento que resalta la tradición panameña

Marta Oviedo, dueña del negocio, afirmó que también confecciona muñecas de vírgenes, pero es por encargo. Explicó que “las más buscadas son las elaboradas con atuendos típicos”, porque representan parte de la identidad del país

“Marley Sweet Dolls”, emprendimiento que resalta la tradición panameña
Cortesia | Muñeca con pollera de gala, realizada con fieltro.
“Marley Sweet Dolls”, emprendimiento que resalta la tradición panameña
Cortesia | Muñecos típicos.
“Marley Sweet Dolls”, emprendimiento que resalta la tradición panameña
Cortesia | Una muñeca.
“Marley Sweet Dolls”, emprendimiento que resalta la tradición panameña
Cortesia | Marta Liliana Oviedo.
“Marley Sweet Dolls”, emprendimiento que resalta la tradición panameña
Cortesia | Muñeco en fieltro.
Amalia Quintero
13 de julio de 2026

Marta Liliana Oviedo, una emprendedora de 57 años de edad, que transformó su pasión por las manualidades en “Marley Sweet Dolls”, un negocio dedicado a la elaboración de muñecas empolleradas y muñecos con montuno en fieltro que resaltan la cultura y tradición panameña.

Oviedo contó que la idea nació entre 2019 y 2020, cuando viajó a Colombia y aprendió el oficio con una prima artesana. “Tenía el tiempo y me dediqué a ir todos los días a aprender a hacer muñecas. Cuando regresé a Panamá quise adaptarlas al traje típico panameño y empecé a aprender a hacer los tembleques y a trabajar las polleras”, relató.

Oviedo explicó que cada pieza es única y elaborada de forma artesanal. Dijo que “todas son diferentes, ninguna es igual a la otra. Cada una tiene una mirada y una sonrisa distinta. Todo se hace a mano, desde el traje, la falda, los zapatos y los tembleques”.

La emprendedora señaló que “las muñecas miden 13 pulgadas de alto y representan distintos modelos de la pollera panameña, como la de gala y las montunas en diversos colores”. Oviedo comentó que sus productos tienen un costo de B/.50.00. Estos se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @marlys_sweet_dolls.

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