Más de 10 mil anomalías han encontrado en comercios de Panamá Oeste

La Administración Regional de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en Panamá Oeste, registra 10,653 irregularidades en la comercialización de productos por diferentes establecimientos comerciales, informó la entidad.

Hasta la fecha, a través de las verificaciones de oficio y de denuncias, se han detectado las siguientes anomalías en diversos productos:

· 8,097 vencidos.

· 2,214 sin precio a la vista.

· 169 deteriorados.

· 159 sin fecha de vencimiento.

· 14 con fecha no clara.

Además, se han multado a 15 agentes económicos por incumplimiento del control de precios en algunos de los 13 productos, que se mantienen en regulación. Total, de multas: B/. 4,375.00.

Cabe destacar que, la Acodeco de Panamá Oeste ha participado recientemente en 3 operativos en conjunto con el Ministerio de Salud (Regional de Panamá Oeste), donde se lograron decomisar más de 400 productos, entre vencidos y deteriorados; se levantaron 4 boletas por faltas al control de precios; tres locales fueron encontrados con el uso indebido del cilindro de gas de 25 libras que está subsidiado por el Estado, levantando las respectivas actas; también se encontraron productos sin precio a la vista. Existían productos expirados en estado de descomposición, por lo que el Minsa procedió al cierre de más de tres establecimientos en esos operativos.

La Acodeco de Panamá Oeste, en cumplimiento de fiscalizar los derechos de los consumidores, tal como lo establece la Ley 45 del 31 de octubre de 2007, continúa verificando todos los establecimientos comerciales de esta provincia. Por lo que se exhorta a los consumidores a presentar sus denuncias a través del Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), que funciona las 24 horas los 7 días, mediante el WhatsApp y Telegram al 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, X y la página web de esta institución.