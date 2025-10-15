$!Más de 39 Ferias Nacionales se realizarán en 2026

El próximo año, la actividad ferial arranca con la Feria Internacional de las Flores y del Café a celebrarse en Boquete, provincia de Chiriquí del 7 al 18 de enero, anunciaron del Dirección Nacional de Ferias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Durante el lanzamiento oficial del Calendario de Ferias Nacionales 2026, la directora Nacional de Ferias, Kalizol Caballero, destacó que “las ferias son el corazón de la economía que mueve los pueblos, subrayando el impacto social, cultural y económico que generan estos eventos en cada región del país”.

Caballero enfatizó además que “el trabajo coordinado entre el MIDA, los comités organizadores y las autoridades locales permite que las ferias sigan evolucionando, promoviendo la innovación, el emprendimiento rural, el turismo interno y la conservación de las tradiciones”.

En enero, además, se realiza del 15 al 17 la Feria Turística de Playa Pixvae; del 21 al 25, la Feria de San Sebastián de Ocú; del 21 de enero al 1 de febrero, la Feria de La Chorrera; del 28 de enero al 1 de febrero, la Feria de la Naranja y del 29 de enero al 2 de febrero la Feria de Santa Fe.

A continuación, el resto de las ferias del año, que suman más de 39: