Más de 400 citas de negocios en misión comercial en Dominicana

ML | Más de 40 empresas panameñas y más de 400 citas de negocios programadas marcan el inicio de la misión comercial más grande organizada por Panamá hacia República Dominicana en al menos una década, informó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Durante dos días de trabajo en Santo Domingo, empresarios panameños y dominicanos sostendrán reuniones enfocadas en abrir nuevos espacios de intercambio, diversificar exportaciones y consolidar la cooperación económica regional.

Según el MICI, las empresas participantes representan un abanico de sectores estratégicos: alimentos y bebidas, materiales de construcción, manufactura, logística, empaque, franquicias, lubricantes marinos y alimentos para mascotas, todos con un alto potencial de posicionamiento en el mercado caribeño.