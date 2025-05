Pérdida de clientes y disminución en el personal de trabajo, son algunas de las afectaciones que reportan diversos sectores de la economía como: salones de belleza, restaurantes, bares y almacenes, producto de la huelga indefinida que hoy cumple un mes.

Emma Segura, del salón de belleza Milly, ubicado en Calle José María Calvo, en Aguadulce, señaló que casi no tienen clientes y la situación cada día se pone más difícil. “Vamos hacia un camino incierto con lo que está pasando. Tenemos una baja en la clientela de más del 50%. Por lo regular, un jueves en la mañana, atendíamos mínimo a 5 clientes, y yo soy la única que está en el salón, una compañera me está aplicando un tinte porque no tenemos visitantes”, comentó.

Dioselina Ortega, propietaria de Nabih Nails Studio, ubicado en El Empalme, Bocas del Toro, manifestó que “me ha tocado mandar el personal para la casa y ver cómo hago para llegar al cliente, porque ellos no pueden llegar al local, porque tengo tres cierres cerca y mi salón queda en el medio de todos esos bloqueos”.

En tanto, representantes del sector de bares y restaurantes indican que la situación que se vive en el país también afecta en estos negocios. Edwin Wolfschoon, de Arbyd-Azuero, indicó que, aunque en Herrera y Los Santos no se ha dejado que las personas realicen bloqueos de vías, la situación está complicada. “Siempre afecta hasta en el tema de las ferias”, agregó. Así, Franklyn Robinson, dueño de los restaurantes Boho Food, comentó que “en tiempos de pandemia, al menos había esperanza, porque había ventas. Ahora, las ventas están más lentas que nunca y la crisis se siente cada vez más cerca”.