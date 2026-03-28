Mavis Polo Cheva es electa presidenta de la CAMCHI para el periodo 2026-2028

La Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí eligió a la empresaria Mavis Polo Cheva como su nueva presidenta para el periodo 2026-2028, tras concluir el proceso electoral del gremio realizado en David, provincia de Chiriquí.

El resultado marca un hecho significativo en la historia de la organización, que este año cumple 75 años, al convertirse Polo Cheva en la segunda mujer en asumir la presidencia del gremio empresarial. La dirigente encabezó la nómina “Chiriquí Conecta” y sucederá en el cargo al presidente saliente, Jorge Tovar Vargas.

Durante la jornada participaron 142 votantes de una membresía activa de 282 electores, superando el quórum reglamentario establecido. Con este respaldo, la nueva presidenta tendrá como objetivo fortalecer el desarrollo económico y la competitividad de la región occidental del país.

“Recibo este mandato con profunda humildad y compromiso hacia cada uno de nuestros socios. Trabajaremos para que cada sector, desde el comercio hasta el turismo, encuentre en la Cámara un aliado estratégico para seguir creciendo”, expresó Polo Cheva tras conocerse los resultados.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Elecciones, Argelis Pinilla Palma, destacó la transparencia del proceso y señaló que la jornada reflejó la participación del gremio. En tanto, el empresario Argel Cerceño, quien lideró la nómina “A.V.A.N.C.E.”, reconoció los resultados y felicitó a la presidenta electa.

La nueva Junta Directiva estará integrada además por Francisco Serracín y Oliver Candanedo como vicepresidentes; Ariemy Acosta Vega como secretaria; Noch Jaime Grierson como tesorero; Iván Mastino como subtesorero y Christian Vargas como fiscal, junto a directores suplentes. Con esta elección, la CAMCHI inicia una etapa de transición enfocada en fortalecer el papel del sector privado en el desarrollo de la provincia.