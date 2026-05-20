Mayoría de la Fed subiría las tasas de EEUU si la inflación sigue arriba del 2%

La mayoría de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed, Banco Central) de Estados Unidos señalaron que serán necesarias alzas de los tipos de interés si la inflación sigue por encima del objetivo del 2%, según revelaron las actas de su última reunión publicadas el miércoles.

El Comité Federal de Mercado Abierto decidió mantener sin cambios la tasa de interés en esa reunión, celebrada a finales del mes pasado.

Cuatro de los 12 funcionarios con derecho a voto, sin embargo, se opusieron a la decisión, el mayor número de rechazos desde 1992.

Las divisiones dentro de la Reserva Federal (Fed) serán un desafío clave para el próximo presidente, Kevin Warsh, quien jurará su cargo esta semana en la Casa Blanca.

La Fed tiene un doble mandato: mantener la inflación en una meta de largo plazo del 2% y garantizar el máximo empleo en la mayor economía del mundo.

Los estadounidenses se han visto golpeados por una inflación más alta de lo previsto, con los índices de precio al consumidor alcanzando un máximo del 9,1% interanual a mediados de 2022.

El mes pasado, esa cifra se situó en el 3,8%, impulsada por las consecuencias económicas de la guerra del presidente Donald Trump contra Irán.

La tasa de desempleo de Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable durante el último año.

Algunos participantes de la reunión expresaron preocupación por la posibilidad de un conflicto a largo plazo en Irán que genere un aumento de los precios de la energía, lo que podría “crear una mayor disyuntiva entre los objetivos de empleo e inflación del Comité”.

Fijar la principal tasa de interés de la economía es la herramienta principal de la Fed para cumplir con su doble mandato.

Recortar las tasas tiende a impulsar la actividad económica y la creación de empleo, mientras subirlas puede enfriar tanto la inflación como el crecimiento.