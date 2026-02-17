MEF: Panamá mantiene diálogo con la UE por lista fiscal

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Gobierno de la República de Panamá tomó nota del anuncio realizado por la Unión Europea sobre la actualización de su lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, en la cual el país, tal como se anticipaba, continúa incluido.

De acuerdo con un comunicado de la entidad, “esta decisión forma parte del proceso regular de revisiones que lleva a cabo el bloque europeo conforme a sus procedimientos internos”. En ese sentido, “Panamá mantiene un diálogo continuo tanto con actores nacionales como con autoridades europeas, al tiempo que sigue fortaleciendo su marco de transparencia fiscal y cooperación internacional”.

Asimismo, expresaron su confianza en que “los avances implementados y los que actualmente se encuentran en desarrollo permitirán la exclusión de Panamá del listado en futuras revisiones”.