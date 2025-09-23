Mesa Técnica presentará el borrador del nuevo régimen tributario de David

Este martes, 23 de septiembre, será presentado el borrador del nuevo régimen tributario para el distrito de David. Este documento busca reemplazar la normativa existente desde hace 13 años, con el fin de lograr un sistema justo y equitativo para los contribuyentes.

La presentación se hará ante la Comisión de Hacienda del Concejo Municipal y, posteriormente, al pleno de la cámara edilicia para su aprobación, tras nueve meses de trabajo y consenso de la Mesa Técnica de Participación Ciudadana y Municipal.

Mavis Polo Cheva, segunda vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Chiriquí y miembro de la Mesa Técnica indicó que “una vez que el Concejo Municipal lo apruebe, entonces se presentaría oficialmente el acuerdo tributario”.

“Estos meses hemos estado trabajando en el nuevo acuerdo tributario que es totalmente de acuerdo a la economía local. Nos dimos cuenta que el 83% de los negocios de David, son microempresas. De esta forma adaptamos las tablas para poder cobrar el impuesto municipal de manera que se vieran beneficiados los microempresarios”, detalló Polo Cheva.

Agregó que, “eliminamos totalmente la parte la discrecionalidad que existía anteriormente y adaptamos según las actividades económicas del Municipio de David”.

El proceso de creación del borrador incluyó la derogación de los controvertidos acuerdos No. 18 y No. 19 y la solicitud de una declaración jurada a los contribuyentes para trabajar con información actualizada.

Se estima que este nuevo régimen tributario entre en vigencia a principios de 2026.