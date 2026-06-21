MiAmbiente impulsa formación turística con recorrido educativo en parques nacionales de Veraguas

Estudiantes del Técnico en Guía General de Turismo del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), Centro de Formación de Pesé, provincia de Herrera, realizaron una gira educativa con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre la importancia de los recursos naturales y el valor de las áreas protegidas en Veraguas, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

De la institución explicaron que la actividad se desarrolló en el Parque Nacional Santa Fe y el Parque Nacional Héctor Gallego, donde los participantes recibieron una presentación informativa sobre la relevancia de estas áreas protegidas y su aporte a la conservación de la biodiversidad.

En este sentido, recorrieron diversos atractivos naturales, entre ellos la Cascada Las Golondrinas y la Cascada Loma Grande, sitios emblemáticos que destacan por su belleza escénica y riqueza ecológica.

Asimismo, la entidad ambiental manifestó que durante la jornada, se brindó información sobre la biodiversidad presente en la zona, la importancia de la conservación de los recursos naturales y el papel fundamental que desempeña el Parque Nacional Santa Fe en la protección de los ecosistemas.

Asimismo, se destacó la contribución de estas áreas protegidas al desarrollo del turismo sostenible, promoviendo actividades responsables que generan beneficios ambientales, sociales y económicos para las comunidades locales.