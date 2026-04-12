MIDA impulsa innovador proyecto de apicultura de manglar en Aguadulce

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), informó que a través de su Regional en Coclé y la Agencia de Servicio de Extensión de Aguadulce, puso en marcha un innovador proyecto de apicultura de manglar en la comunidad de El Salado, distrito de Aguadulce, como parte de una estrategia orientada al desarrollo rural sostenible y la protección de los ecosistemas costeros.

De acuerdo al MIDA la iniciativa se desarrolla en alianza con Wetlands International, el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y la cooperativa COOPAES R.L., sumando esfuerzos técnicos, financieros y comunitarios para promover alternativas productivas amigables con el ambiente.

Asimismo la entidad agropecuaria señaló que el proyecto tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades de los productores locales mediante la introducción de la apicultura en zonas de manglar, aprovechando la riqueza floral característica de estos ecosistemas para la producción de miel diferenciada con valor agregado.

Entre las acciones contempladas se incluye la instalación de colmenas, procesos de capacitación técnica para apicultores de la zona y un acompañamiento continuo en el manejo adecuado de las abejas, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la actividad a largo plazo.

De acuerdo con las entidades participantes, los manglares no solo representan un entorno ideal para la actividad apícola, sino que también cumplen una función esencial como refugio y fuente de alimento para polinizadores, además de ser ecosistemas clave para la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la mitigación del cambio climático.

Wetlands International aporta el financiamiento para la ejecución del proyecto, mientras que el MIDA lidera el seguimiento técnico y la asistencia a los productores locales, asegurando la correcta implementación de las prácticas apícolas.

Este esfuerzo conjunto no solo busca generar nuevas oportunidades económicas para las familias rurales de la región, sino también promover la conservación de los humedales, reforzando el equilibrio entre producción y protección ambiental.