Economía

MIDA: La provincia de Chiriquí lidera el cultivo de pimienta

Según el Observatory of Economic Complexity (OEC), Panamá exporta pimienta hacia “EEUU, Costa Rica y Colombia”

MIDA: La provincia de Chiriquí lidera el cultivo de pimienta
Imagen generada con IA | Pimienta en grano sobre una mesa de madera.
MIDA: La provincia de Chiriquí lidera el cultivo de pimienta
MIDA: La provincia de Chiriquí lidera el cultivo de pimienta
Amalia Quintero
13 de noviembre de 2026

En Panamá se producen unos cuatro quintales de pimienta al año, según datos de la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con la entidad, la producción de esta especia se concentra solo en la provincia de Chiriquí. Asimismo, el MIDA señaló que en el país se cultivan principalmente dos variedades: pimienta negra y pimienta blanca, ambas provenientes de la planta Piper nigrum.

El MIDA detalló que “para el ciclo 2025-2026, un productor registro una cosecha de cuatro quintales de mango en una superficie de tres hectáreas”.

En tanto, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Panamá importa pimienta de países como Brasil, China, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Perú, Vietnam, India y Hong Kong.

El productor Olmedo Núñez, comerciante de Merca Panamá en Chiriquí, afirmó que “la pimienta es un rubro de alto consumo entre los panameños, pese a que su producción en el país es escasa. Por esta razón, gran parte de la que se comercializa en el mercado nacional proviene de otros países, como Estados Unidos, Costa Rica y Vietnam”.

Por su parte, Alejandro Hidalgo, vendedor en Merca Panamá señaló que “la pimienta es uno de los condimentos que más buscan los consumidores en el mercado, debido a que se utiliza en la preparación de una gran variedad de comidas”.

En cuanto a su precio, Hidalgo comentó que “la pimienta se comercializa en pequeñas bolsas desde los $0.25 hasta los $1.25 o más, dependiendo de la cantidad”.

$!MIDA: La provincia de Chiriquí lidera el cultivo de pimienta

“La pimienta es una de las especias más comercializadas y consumidas por los panameños, debido a su presencia habitual en la cocina nacional. Su uso se extiende a una gran variedad de preparaciones, desde carnes y pescados hasta sopas, arroces y guisos”.

“Este condimento es muy utilizado por las personas principalmente para sazonar carnes, pescados, sopas, guisos y otros alimentos, ya que aporta sabor y aroma a las comidas tradicionales en el país y especialmente en la gastronomía panameña”.

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